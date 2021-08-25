Под Первоуральском к эвакуации готовится детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за сильного лесного пожара, который разгорается в деревне Хомутовка под Первоуральском, к эвакуации готовится оздоровительный лагерь «Лесная сказка», в котором находятся 75 человек, из них 45 детей.

- Также известно о том, что из садового товарищества № 82 эвакуировали 56 человек, в том числе восемь детей. Для безопасной эвакуации населения были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Угрозу перехода огня на коллективные сады удалось ликвидировать. Борьба со стихией продолжается . В тушении задействованы 80 человек и 24 единицы техники от Авиалесоохраны, МЧС России, администрации, полиции и добровольцев.

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