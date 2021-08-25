В Екатеринбурге 18-летний парень обокрал мужчину, которому стало плохо на улице

Воришкой оказался 18-летний ранее не судимый молодой человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18-летний подросток украл телефон и деньги с банковской карты, которые ранее принадлежали 50-летнему мужчине. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что накануне он ехал в троллейбусе к себе домой, но в какой-то момент ему стало плохо.

- Возле одного из домов по улице Амундсена мужчина поставил сумку на крыльцо и оперся на перила. В это время к нему подошел какой-то молодой человек, который спросил все ли в порядке. А через некоторое время обнаружил пропажу сотового телефона и банковской карты, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

После этого он позвонил в банк и узнал, что с его счета списали 2.5 тысячи рублей. Воришкой оказался 18-летний ранее не судимый молодой человек. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».