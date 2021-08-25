В центре Екатеринбурга навсегда отключили звуковую рекламу. Но не везде

На уральском Арбате теперь тишина Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 августа 2021 года на улице Вайнера в Екатеринбурге непривычно тихо. Из рупоров на фасадах зданиях теперь не доносится звуковая реклама, разобрать которую из-за обилия источников, получалось далеко не всегда.

Дело в том, что в среду вступила в силу поправка в федеральный закон «О рекламе», согласно которой теперь запрещается использовать для агитации рупоры и любое другое оборудование.

В этом месте до сих пор громко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это важная для горожан поправка, так как в последние два десятилетия на «уральском Арбате» было очень шумно, теперь же звук рекламы не мешает людям беседовать друг с другом.

Как только не пытались бороться со звуковой рекламой в разное время горожане. Например, жаловались в мэрию. Но у муниципальных чиновников не было реальных полномочий для изменения ситуации.

Большая часть улицы Вайнера теперь не для рекламщиков, а для пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь по федеральному закону нарушать тишину на улицах рекламными объявлениями нельзя. Однако не все подготовились к изменениям. Фотокорреспондент «КП-Екатеринбург» прогулялся по улице Вайнера, и увидел, точнее, услышал, как у дома №16А прохожих продолжают информировать о товарах и услугах. Получается, что даже федеральный закон местным торговцам не указ. А может просто забыли вовремя отключить оборудование.