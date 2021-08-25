В Свердловской области сократили число коек для зараженных COVID-19

Ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Свердловской области сократилось число коек, выделенных для пациентов, зараженных COVID-19. Это связано с тем, что ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась.

- В последние дни в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Свердловской области, число коек, ранее перепрофилированных под лечение больных пневмониями и COVID-19, сократилось – на 270 единиц, - сообщили «КП-Екатеринбург» в оперштабе Свердловской области.

Напомним, в регионе с начала пандемии от коронавируса скончались 5 002 жителя. Вылечились с начала пандемии 120 400 свердловчан. За минувшие сутки в регионе умерли 32 пациента, у которых был обнаружен COVID-19 . Выздоровели за это время 527 свердловчан. В Екатеринбурге коронавирус подтвержден у 161 жителя. Кроме того новые случаи заражения зарегистрированы в Полевском, Сухом Логе, Ирбите, Ревде и других городах.