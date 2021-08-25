Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл два современных детских сада – оба построены «Атомстройкомплексом»

Фото: предоставлено пресс-службой "Атомстройкомплекс"

За 2021 год муниципалитет планирует ввести в эксплуатацию около 2000 мест в детских садах. Два современных садика на 250 и 300 мест были введены в августе – их торжественно открыл глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Первый – детский сад № 43 на 300 мест в Академическом районе. Жители района уже окрестили его сказочным замком – на него садик похож благодаря башенкам на фасаде. Внутри садик тоже сказочный: с просторными игровыми и спальнями, оснащенным передовым оборудованием пищеблоком, современными музыкальным и спортивным залами. Необычный проект выполнил, а потом реализовал один из ведущих застройщиков города – «Атомстройкомплекс».

Фото: предоставлено пресс-службой "Атомстройкомплекс"

– Социальная инфраструктура перестала быть типовой, теперь у каждой школы или садика своё «лицо», – говорит генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев. – И внутреннее оснащение образовательных учреждений становится все более разнообразным и современным, обеспечивая возможности для педагогов делать образовательный процесс все более интересным, увлекательным и полезным для ребят.

Второй детский садик, построенный «Атомстойкомплексом», открылся в микрорайоне Солнечном.

Фото: предоставлено пресс-службой "Атомстройкомплекс"

– Здание современное, замечательное, на 250 ребятишек. Солнечный давно ждал этот детский сад – потребность в местах для детей от трех до семи лет здесь очень высокая, – отметил на открытии глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – В детском саду есть все необходимое, чтобы дети полноценно развивались, чувствовали себя здесь комфортно. Здесь хороший спортивный зал, пищеблок, где есть возможность приготовить свежую пищу сразу на все количество детей. Я обратил внимание на то, что детям предоставлена возможность заниматься выращиванием растений – очень хорошая экологическая лаборатория.

Подрядчиком на строительстве образовательного объекта также выступил «Атомстройкомплекс».

– Наша компания является постоянным партнером города и области в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, – подчеркнул Олег Минкин, директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». – Свой проектный институт, свои производства строительных материалов позволяют нам строить детские садики быстро и с высоким качеством. Очень хочется, чтобы такие современные образовательные учреждения, как этот детский сад, появлялись во всех районах города – и не только в новых, но и в давно сложившихся. Уверен, что совместными усилиями с властью и крупными застройщиками мы сможем решить эту задачу, сделав Екатеринбург еще более комфортным и интересным для жизни.

Фото: предоставлено пресс-службой "Атомстройкомплекс"

В августе глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев посвятил свою традиционную пресс-конференцию теме строительства объектов социальной инфраструктуры. Он рассказал о рассказал о том, как сегодня проектируются и строятся садики и школы, и подчеркнул, что городу необходима единая программа развития, которая бы предусматривала строительство объектов социальной инфраструктуры в тех районах, где сконцентрированы усилия многих застройщиков, где идет активное жилищное строительство, расселение ветхого, частного и аварийного жилья. Это позволит территориям развиваться сбалансированно.

Предлагаем вам посмотреть видео экскурсию по новому детскому садику в Академическом.