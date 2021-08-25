Минздрав заключил, что ветеран ГУФСИН заразился ВИЧ не из-за лечения в свердловской больнице

По словам супруги Виктора Горскова, заражение произошло от одного из пациентов больницы, страдающего от наркозависимости. Фото: соцсети

Министерство здравоохранения Свердловской области пришло к выводу, что 67-летний ветеран ГУФСИН Виктор Горсков заразился ВИЧ не в стенах больницы. Информацию об этом «КП»-Екатеринбург подтвердил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Напомним, Виктор Горсков и его супруга утверждают, что после пребывания в центральной городской клинической больницы №1, он заразился ВИЧ-инфекцией, гепатитом С и COVID-19. О страшных диагнозах пенсионер узнал после того как в апреле прошлого года перенес в ЦГКБ №1 операцию на печень.

После скандала Минздрав начал проверку, которая заключила, что заражения не связаны с халатностью врачей.