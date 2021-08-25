В Екатеринбурге осудят мужчину, проломившего голову случайному прохожему

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начнут судить мужчину, который, будучи нетрезвым, ударил металлической трубой случайного прохожего из личной неприязни на улице Щорса. Известно, что инцедент произошел поздним вечером 1 июня.

- Обвиняемый признал свою вину. Он объяснил агрессивное поведение конфликтной ситуацией, создавшейся между ним и потерпевшим. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

В больнице добавили, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Дело отправили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.