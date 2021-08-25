С начала пандемии от коронавируса скончались пять тысяч свердловчан

В Екатеринбурге за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 161 жителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала пандемии от коронавируса скончались 5 002 жителя. Об этом сообщает региональный оперштаб по профилактике COVID-19.

Вылечились от коронавируса с начала пандемии 120 400 свердловчан. За минувшие сутки в регионе умерли 32 пациента, у которых был обнаружен COVID-19 . Выздоровели за это время 527 свердловчан.

В Екатеринбурге коронавирус подтвержден у 161 жителя. Кроме того новые случаи заражения зарегистрированы в Полевском, Сухом Логе, Ирбите, Ревде, Карпинске, Верхней Синячихе, Каменске-Уральском, Бисерти, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах региона.