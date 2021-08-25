Дело переводчика с японского, нападавшего с ножом на девушек в Екатеринбурге, передано в суд

Следственный эксперимент с участием подозреваемого. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователи завершили расследование уголовного дела о двух покушениях на убийства, в том числе и несовершеннолетней девушки.

Делом занимался третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. 25-летнему уроженцу Курган, несколько лет прожившему в Екатеринбурге, инкриминируют статью «Покушение на двух и более лиц» УК РФ.

Следователи установили, что 8 сентября 2020 года парень, зарабатывавший переводами с японского языка, сел на остановке «Проспект Ленина» в автобус, где заприметил девушку 2002 года рождения. За ней он проследовал вместе до остановки «Соболева», где проследил до подъезда, зашел вслед за ней в дом и воткнул ей в спину нож. После этого парень скрылся с места преступления. Девушка выжила.

- Второй эпизод покушения на убийство связан со столь же внезапным нападением фигуранта на другую потерпевшую — девушку, 2001 года рождения, которую он поздним вечером 8 января 2021 года заметил в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и проследовал за ней до арки, соединяющей два здания по улице Краснофлотцев и Проспекту Космонавтов – рассказывают в пресс-службе СКР по региону.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Там парень порезал ножом девушку в области головы и кисти левой руки, после чего сбежал. Обе жертвы нападения выжили, им вовремя оказали медицинскую помощь. Следователями и следователями-криминалистами и полицейскими проделана огромная работа, по итогам которой стало понятно – оба преступления мог совершить один и тот же человек.

15 января 2021 года полицейские задержали подходящего по описанию человека. Допросы и проверки подтвердили причастность молодого человека к преступлениям. Подозреваемого заключили под стражу.

Экспертиза установила, что у молодого человека тяжелое психическое расстройство, он не может осознать опасность собственных действий и руководить ими. Дело передано в Орджоникидзевский суд, который пример решение о применении медицинских мер.

- Взяли фигуранта на улице Шарташской в областном центре, недалеко от места проживания – там он снимал квартиру с 2018 года. Зарегистрирован задержанный был в Кургане. Ранее он в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имел, не женат. Являлся переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал себе на жизнь переводами и продажами своих картин. На учёте у психиатра ранее не состоял. Любит холодное оружие. При осмотре жилища фигуранта был найден ряд важных вещдоков, в том числе, разнообразные ножи. Со своими жертвами ранее знаком не был. Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: «в тихом омуте…», - комментирует ситуацию глава пресс-службы областного полицейского Глава полковник Валерий Горелых.