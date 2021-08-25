Депутат гордумы подарил больнице паровой стерилизатор

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

– В рамках моего шефства над больницей выяснил, что врачам необходимо. Одно из пожеланий – паровой стерилизатор. Оборудование дорогостоящее, около миллиона рублей, – рассказал руководитель медицинской фракции городской думы Алексей Вихарев.

Предыдущий автоклав вышел из строя около полугода назад. Скорость работы бактериологической лаборатории снизилась.

– В один период времени мы проводили посуду, твердые инструменты, пробирки, и потом приходилось перенастраивать стерилизатор для проведения питательных сред, – пояснила Светлана Лалетина, врач-бактериолог городской клинической больницы № 14 Екатеринбурга.

В короткие сроки Алексей Андреевич приобрел стерилизатор и передал в больницу.

Медицинская фракция больше года помогает екатеринбургским больницам. Депутаты закупили кресла-каталки для службы сопровождения маломобильных пациентов онкодиспансера, организовали акцию "Вакцинация в каждый двор", благодаря которой удалось привить уже для пять тысяч человек. Алексей Вихарев на свои деньги купил автомобиль для 23 больницы, а 14-й помогал водой, продуктами, креслами-колясками, банкетками, пульсоксиметрами и дорогостоящим диагностическим оборудованием.

Запросы от медиков во фракцию продолжают поступать. Депутаты медицинской фракции и дальше будут помогать учреждениям здравоохранения.