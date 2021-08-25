Мэр Екатеринбурга рассказал, когда закончится ремонт дорог в Компрессорном

Осталось только убрать строительный мусор с обочин и нанести разметку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ремонт дорог в микрорайоне Компрессорный закончится на следующей неделе, которая начнется 30 августа. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда объектов благоустройства Октябрьского района.
- Дорожные работы в Компрессорном микрорайоне завершатся уже на следующей неделе. Подрядчик доложил о том, что ремонт объектов завершен практически на 98%, - заявил глава города.
Орлов отметил, что нужно еще убрать строительный мусор с обочин и нанести разметку.
Во время объезда мэр посмотрел на ремонт улицы Локомотивной, включая транспортную развязку у Компрессорного завода. По словам замдиректора ООО «ГУДСР» Павел Пустозерова, здесь была запланирована замена 911 метров бортового камня, 2,11 тысячи квадратных метров тротуарного покрытия и более 14 тысяч квадратных метров проезжей части. Также в микрорайоне заменили стандартные люки на «плавающие», которые можно регулировать по высоте.
Затем Орлов отправился на улицу Эстонскую, где дорожные рабочие обновили проезжую часть и тротуары на площади порядка 4,6 тысячи квадратных метров.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка