Мэр Екатеринбурга рассказал, когда закончится ремонт дорог в Компрессорном

Осталось только убрать строительный мусор с обочин и нанести разметку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дорог в микрорайоне Компрессорный закончится на следующей неделе, которая начнется 30 августа. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда объектов благоустройства Октябрьского района.

- Дорожные работы в Компрессорном микрорайоне завершатся уже на следующей неделе. Подрядчик доложил о том, что ремонт объектов завершен практически на 98%, - заявил глава города.

Орлов отметил, что нужно еще убрать строительный мусор с обочин и нанести разметку.

Во время объезда мэр посмотрел на ремонт улицы Локомотивной, включая транспортную развязку у Компрессорного завода. По словам замдиректора ООО «ГУДСР» Павел Пустозерова, здесь была запланирована замена 911 метров бортового камня, 2,11 тысячи квадратных метров тротуарного покрытия и более 14 тысяч квадратных метров проезжей части. Также в микрорайоне заменили стандартные люки на «плавающие», которые можно регулировать по высоте.

Затем Орлов отправился на улицу Эстонскую, где дорожные рабочие обновили проезжую часть и тротуары на площади порядка 4,6 тысячи квадратных метров.

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