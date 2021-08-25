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Происшествия25 августа 2021 12:18

В Екатеринбурге изъяли контрафактный алкоголь на три миллиона рублей

Владельцу продукции грозит до шести лет лишения свободы
Анастасия ШИПИЦИНА
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Полиция изъяла весь найденный контрафактный алкоголь

Полиция изъяла весь найденный контрафактный алкоголь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция нашла у жителя Екатеринбурга алкогольную продукцию без акцизных марок суммой больше чем на три миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Алкоголь» полицейские обнаружили склады со спиртосодержащей продукцией в переулке Хрустальном, а также на улицах Студенческой и Коммунистической, - говорится в сообщении.

На складах нашли упаковки с водкой, коньяком, бренди, вином и шампанским неизвестных производителей. При этом на бутылках не было обязательных акцизных марок. Из помещений полиция изъяла алкоголь на сумму 1,3 миллиона рублей.

Хозяином складов с контрафактом оказался 57-летний житель поселка Косулино. Мужчина раньше не был судим. При обыске в доме мужчины полиция нашла и изъяла немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 1,7 миллиона рублей.

В отношении жителя Косулино возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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