В Екатеринбурге изъяли контрафактный алкоголь на три миллиона рублей

Полиция изъяла весь найденный контрафактный алкоголь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция нашла у жителя Екатеринбурга алкогольную продукцию без акцизных марок суммой больше чем на три миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.
- В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Алкоголь» полицейские обнаружили склады со спиртосодержащей продукцией в переулке Хрустальном, а также на улицах Студенческой и Коммунистической, - говорится в сообщении.
На складах нашли упаковки с водкой, коньяком, бренди, вином и шампанским неизвестных производителей. При этом на бутылках не было обязательных акцизных марок. Из помещений полиция изъяла алкоголь на сумму 1,3 миллиона рублей.
Хозяином складов с контрафактом оказался 57-летний житель поселка Косулино. Мужчина раньше не был судим. При обыске в доме мужчины полиция нашла и изъяла немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 1,7 миллиона рублей.
В отношении жителя Косулино возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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