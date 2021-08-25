Куйвашев о девочке, пострадавшей в аварии под Саратовом: «Власти региона окажут всю необходимую помощь»

Малышку перевозят в Екатеринбург на самолете санавиации Фото: Минздрав Саратовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти региона окажут всю необходимую помощь трехлетней девочке, пострадавшей в страшном ДТП под Саратовом, в котором погибли ее мама, папа, два брата и бабушка. Сейчас ее перевозят в больницу Екатеринбурга. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

- В ближайшие часы в Екатеринбург привезут трехлетнюю дочку сотрудницы правительства Свердловской области, - написал губернатор. - Ее будут лечить в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Надеюсь, с помощью наших врачей она полностью восстановится. Страшная трагедия.

Также глава региона отметил, что пока девочка в больнице, родственники успеют оформить все документы. Малышку возьмет под опеку сводная сестра.

Напомним, что семья чиновницы возвращалась домой в Екатеринбург, когда их «Лада Ларгус» попала под КамАЗ. От удара грузовик и легковушка отлетели во встречную фуру Volvo. Все находившиеся в автомобиле, кроме трехлетней малышки, скончались. Девочка получила 30% ожогов из-за того, что в фуре перевозили асфальт. Он высыпался из кузова на искореженную «Ладу». Из машины девочку вытащил проезжающий мимо Виталий Качало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, с кем будет жить девочка, родители которой погибли в Саратовской области. У малышки ожоги 30% тела, решается вопрос о транспортировке из Вольска в Саратов (подробнее)