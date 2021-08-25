СвЖД приглашает детей и взрослых на эксклюзивные экскурсии по вокзалу Екатеринбург

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Для детей и взрослых представлены 2 вида «туров»: познавательная прогулка по территории вокзального комплекса и экскурс в историю вокзала и железных дорог.

Первый блок ориентирован на школьников от 7 до 15 лет. Во время посещения вокзала дети узнают, какие механизмы и устройства помогают обеспечить безопасность и комфортную среду для посетителей, побывают в помещениях, скрытых от посторонних глаз, получат много забавной информации (например, сколько весит люстра в зале ожидания).

Проводником в «закулисье» выступает начальник вокзала Илья Сазонов. Он встречает экскурсантов на входе в здание (после досмотрового павильона) и сопровождает на первый этап путешествия – в бомбоубежище, куда в обычное время проход закрыт и где находится учебная «секретная» кнопка гражданской обороны. Кроме того, гости посетят бюро находок, смогут пообщаться с диспетчером при помощи информационно-справочного терминала и узнают, откуда диктор делает все объявления. В финале экскурсии ребятам покажут мультфильмы о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Еще одно нововведение – полуторачасовые исторические экскурсии по зданию вокзала и расположенному неподалеку Музею истории, науки и техники СвЖД. В процессе экскурсовод (сотрудник музея) расскажет о фресках, украшающих потолочные своды в залах ожидания вокзала. Глядя на них, можно узнать об истории основания и развития города, походе Ермака через Уральский хребет, создании первого паровоза мастерами Черепановыми, эпизодах гражданской и Великой Отечественной войн и многом другом. В музейном уголке вокзала посетителей ждет увлекательный рассказ о развитии Свердловской магистрали.

Экскурсии по вокзальному комплексу Екатеринбург и в Музей СвЖД организованы для популяризации услуг железнодорожного транспорта, повышения интереса пассажиров к путешествиям по железной дороге. Узнать подробности и оставить заявку можно у дежурного помощника начальника вокзала, в бизнес-зале вокзала или по телефону 8(343)358-25-50. Исторические экскурсии будут проходить три раза в неделю, на них пассажиров также будет приглашать диктор по громкой связи. Стоимость экскурсии для детей составит 150 рублей, для взрослых – 250 рублей.