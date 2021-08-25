Два пожарных поезда тушат возгорание у горы Волчиха на Урале

24 августа огонь дошел до горы Волчиха и приблизился вплотную к трассе «Екатеринбург — Пермь»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области лесной пожар под Ревдой у горы Волчиха тушат два специальных поезда. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Также в тушении природного пожара участвует авиация МЧС. Кроме того, для разведки обстановки в зоне возгорания используются беспилотные летательные аппараты.
Лес на границе Европы и Азии начал гореть в середине августа. На это повлияла, в том числе, жара. В некоторые дни температура воздуха в регионе поднималась до +35 градусов.
24 августа огонь дошел до горы Волчиха и приблизился вплотную к трассе «Екатеринбург — Пермь». Из-за этого движение по магистрали пришлось закрыть на четыре часа. По последним данным, площадь лесного пожара у горы Волчиха увеличилась до 302,5 гектара.
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