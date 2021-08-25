На поле использовали не зарегистрированный инсектицид Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за обработки полей химикатами массово гибнут пчелы. На это обратили внимание жители Сухоложского района и пожаловались в Россельхознадзор.

- В июле 2021 года должностным лицом Управления Россельхознадзора проведена внеплановая документарная проверка в отношении юридического лица АО «Совхоз «Сухоложский», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге специалисты обнаружили нарушения регламента применения пестицидов. Выяснилось, что должностное лицо АО «Совхоз «Сухоложский» для обработки рапса применял инсектицид Монарх, ВДГ, который не зарегистрирован для применения на данной культуре.

В отношении главного агронома АО «Совхоз «Сухоложский» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.3 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).