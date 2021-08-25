На Урале за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров

Самое крупное возгорание зафиксировано в лесничестве на территории Пышминского городского округа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с 24 по 25 августа спасатели ликвидировали 12 природных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- В регионе действует 51 природный пожар, из них локализовано 24, - говорится в сообщении.
Самое крупное возгорание зафиксировано в лесничестве на территории Пышминского городского округа. Там огнем охвачено 3 100 гектар. Также лесные пожары бушуют в Первоуральском (общая площадь 914,9 гектора) и Ревдинском (общая площадь 302,5 гектара) городских округах.
- Правительство Свердловской области оказывает необходимую поддержку, предоставляет технику и оборудование для тушения природных пожаров. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, - заявил замгубернатора региона Александр Высокинский.
Он отметил, что ситуация находится под контролем главы области Евгения Куйвашева.
В тушении природных пожаров принимает участие 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС. Также задействованы 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров и 46 тракторов.
Сейчас в Свердловской области продолжают ликвидировать 15 лесных пожаров. Из-за жары на территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
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