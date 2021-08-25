На Урале за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров

Самое крупное возгорание зафиксировано в лесничестве на территории Пышминского городского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 24 по 25 августа спасатели ликвидировали 12 природных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В регионе действует 51 природный пожар, из них локализовано 24, - говорится в сообщении.

Самое крупное возгорание зафиксировано в лесничестве на территории Пышминского городского округа. Там огнем охвачено 3 100 гектар. Также лесные пожары бушуют в Первоуральском (общая площадь 914,9 гектора) и Ревдинском (общая площадь 302,5 гектара) городских округах.

- Правительство Свердловской области оказывает необходимую поддержку, предоставляет технику и оборудование для тушения природных пожаров. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, - заявил замгубернатора региона Александр Высокинский.

Он отметил, что ситуация находится под контролем главы области Евгения Куйвашева.

В тушении природных пожаров принимает участие 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС. Также задействованы 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров и 46 тракторов.

Сейчас в Свердловской области продолжают ликвидировать 15 лесных пожаров. Из-за жары на территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка