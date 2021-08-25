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Происшествия25 августа 2021 10:26

В Екатеринбурге 93-летний пенсионер покончил с собой, не желая отправляться в дом престарелых

Пожилой мужчина испугался, что родные насильно отравят его в учреждение, и решился на отчаянный шаг
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Трагедия произошла в этом доме. Фото: google.com/maps

Трагедия произошла в этом доме. Фото: google.com/maps

В Екатеринбурге 93-летний пенсионер свел счеты с жизнью. Это произошло в одной из квартир на улице Викулова. Погибший жил там вместе с дочерью и 29-летним внуком.

На отчаянный шаг пенсионер решился после семейного совета.

- В связи с преклонным возрастом, за пенсионером требовался уход. Дочь настаивала на том, что ее отца нужно поместить в пансионат для престарелых. Но пенсионер был категорически против, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Пожилой мужчина испугался, что родные насильно отравят его в дом престарелых и решился на отчаянный шаг. 25 августа, находясь у себя в квартире, пенсионер совершил суицид.

Материалы проверки по факту произошедшего в ближайшее время из полиции будут отправлены в СК.