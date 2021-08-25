Уральский подросток, зарубивший отца топором, избежал наказания

57-летний отец Карманова работал нефтяником вахтовым методом. Фото: СОЦСЕТИ

В Свердловской области достигший недавно совершеннолетия Дмитрий Карманов, который зарубил отца топором, отправится на лечение в психиатрическую больницу по решение Полевского городского суда. Об этом сообщает TagilCity.ru.

После того, как Карманов пройдет курс лечения, его могут выпустить на свободу. При этом даже при обжаловании приговор останется неизменным. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Местные жители остались недовольны решением суда.

Экспертиза признала 18-летнего парня невменяемым. На заседании Карманов заявил, что убил отца, потому что тот заставлял его прибираться в доме и не хотел «отмазывать» от армии.

Также выяснилось, что молодой человек учился в Полевском техникуме. По словам учащихся, он рисовал там кровью на парте и планировал убить одногруппника. Однако из учебного заведения прислали хорошую характеристику.

57-летний отец Карманова работал нефтяником вахтовым методом. 17-летний подросток рисовал в школьной тетради планы убийства. В сентябре 2020 года мальчик позвал отца подтягиваться на перекладине. Когда мужчина повернулся к нему спиной, подросток ударил его топором по голове. Карманова арестовали и предъявили обвинение по статье «Убийство». Ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы.

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