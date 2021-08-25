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Происшествия25 августа 2021 9:53

В Екатеринбурге мужчина порвал селезенку, упав с самоката

Инцидент произошел на улице Белинского
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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После поездки мужчину пришлось госпитализировать

После поездки мужчину пришлось госпитализировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошло очередное ЧП с самокатом. 32-летний мужчина после падения получил серьезную травму. Инцидент произошел 24 августа напротив дома на Белинского,200.

- Пострадавший на высокой скорости ехал на самокате. Произошло падение. После госпитализации у мужчины была диагностирована травма живота и разрыв селезенки, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

После того как в Екатеринбурге появились сервисы по аренде самокатов, инциденты с этими транспортными средствами происходят регулярно. В основном травмы люди получают при падениях.