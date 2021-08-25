Телефонные мошенники за три дня похитили у жителей Екатеринбурга 6,2 миллиона рублей

Эпизоды мошенничества за три дня произошли в Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 23 по 25 августа телефонные мошенники похитили у жителей 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- 24 августа в отдел полиции № 15 обратился 61-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве на 3,5 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что ему звонили неизвестные и представлялись работниками банка. Мошенники под разными предлогами уговаривали его перевести сбережения на «безопасные» счета.

Мужчина поверил злоумышленникам и снял со своего счета свои накопления в размере 2,6 миллиона рублей. Затем он перевел их мошенникам через банкомат. Также неизвестные убедили местного жителя оформить два кредита почти на миллион рублей. Эти деньги он тоже перевел на счета аферистов.

Подобные эпизоды мошенничества за три дня произошли в Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах города. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к этим преступлениям.

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