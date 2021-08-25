Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию об освобождении фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина

В 2015 году Дмитрия Лошагина признали виновным в убийстве супруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию об освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, который отбывает наказание за убийство жены Юлии Прокопьевой. Ранее Чкаловский суд Екатеринбурга принял решение об его условно-досрочном освобождении из колонии строгого режима.

- В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба прокурора на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, которым удовлетворено ходатайство Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, что следствие по делу Лошагина длилось больше года. В 2015 году его признали виновным в убийстве супруги и на 10 лет отправили в колонию. Изначально Дмитрий отбывал наказание в Новой Ляле, но позже его перевели в ИК-10 в Екатеринбурге.

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