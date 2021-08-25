В Свердловской области на ремонт двух дорог потратят почти 334 миллиона рублей

«Управление автомобильных дорог» ищет подрядчика на ремонт двух участков региональных трасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области ищет подрядчиков на капитальный ремонт двух участков дорог. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Суммарная стоимость работ составила почти 334 миллиона рублей.

Один из контрактов стоимостью 196,1 миллионов рублей будет заключен на ремонт автомобильной дороги Березовский - поселок Сарапулка - Белоярское водохранилище. Работы будут вести на участке с 5,620 по 8,7 километр. Согласно документам, ремонт пройдет в три этапа. Закончить работы планируется к 20 июля 2023 года.

Второй контракт стоимостью 137,8 миллионов рублей будет заключен с подрядчиком, который проведет работы на автомобильной дороге Ревда - село Мариинск - поселок Краснояр. Здесь планируется провести ремонт дороги с 8 по 12 километр в два этапа. Закончить работы должны будут также к 20 июля 2023 года.