Наибольшее падение по предлагаемым зарплатам показали «ИТ, интернет» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области предлагаемые зарплаты за полгода выросли всего на 464 рубля - до 44 974 рублей. При этом в среднем по стране с начала года она увеличилось на 4 038 рублей. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

По данным специалистов, самую высокую заработную плату в регионе предлагают представителям сферы «Высший менеджмент» (в среднем - 57 377 рублей), а наиболее низкую - представителям сферы «Госслужба, НКО» (35 154 рубля).

Наиболее заметно предлагаемые зарплаты выросли в профессиональных сферах «Домашний персонал» (до 52 642 рублей), «Туризм, гостиницы, рестораны» (до 41 141 рубля) и «Транспорт, логистика» (до 48 320 рублей). Наибольшее падение по предлагаемым зарплатам показали «ИТ, интернет» (до 48 913 рублей), «Наука, образование» (до 38 174 рублей) и «Спорт, фитнес, красота» (до 44 635 рублей).