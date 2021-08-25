Команда Уральской биеннале объяснила, почему одна из выставок пройдет в цирке

Цирк будет одной из основных площадок Уральской биеннале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Уральской биеннале объяснила, почему одна из выставок пройдет в здании Екатеринбургского цирка. С 2 по 25 октября здесь будут находиться инсталляции и обширная программа. На странице в Instagram организаторы написали, что обратили внимание на то, что выбор цирка как одной из площадок привлек внимание художественной общественности на проблему эксплуатации и жестокого обращения с цирковыми животными и заявили, что сами против насилия над животными.

- Выбранные нами площадки всегда были сложными, неожиданными, порой они находились в плачевном состоянии, а будущее их было неопределенным. Благодаря проектам биеннале широкая публика, критики и СМИ впервые оказывались в этих пространствах и начинали задумываться об их будущем, - написали организаторы. - Цирк - неоднозначное и по-своему проблематичное место, и мы ставим перед собой задачу осмыслить его в различных общественных и культурных контекстах. Искусство всегда действовало и будет действовать таким образом - оно служит проводником изменений.

Также организаторы отметили, что выставка может стать первым шагом к обсуждению, какой площадка цирка может стать в будущем, так как в 2022 году его здание как раз закроется на реконструкцию.

Напомним, ранее художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина запустила флешмоб «Циркеннале», направленный против проведения Уральской биеннале в здании Екатеринбургского цирка. Также девушка отказалась от участия в биеннале и написала открытое письмо к организаторам, под которым подписались уже больше 300 человек.