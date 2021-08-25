В Екатеринбурге водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего велосипедиста

В Екатеринбурге 24 августа 2021 года в 19:50 на улице Карельской, 68 А 15-летнего подростка на велосипеде сбил 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, стаж вождения которого составлял 2 года. Велосипедист неожиданно выехал перед машиной, которая двигалась со скоростью 30 км/ч., столкновения избежать не удалось. В результате ДТП мальчик получил перелом нижнего предплечья на левой руке и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в детскую больницу № 9.

- На месте происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 21140», двигаясь по ул. Карельская со стороны улице Белоярская в сторону улице Центральная, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Средств индивидуальной защиты на ребенке не было, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

Отец сбитого подростка рассказал сотрудникам полиции, что сын катался на велосипеде недалеко от дома, не посмотрел по сторонам и не увидел приближающуюся машину. По факту ДТП проводится дознание.