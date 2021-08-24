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Общество24 августа 2021 23:57

Свердловская область получит 10 миллионов рублей на создание модельной библиотеки

Деньги будут выделены из федерального бюджета
Алена ЗАХАРОВА
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Открытие осовремененной библиотеки в Талице состоится до конца 2021 года

Открытие осовремененной библиотеки в Талице состоится до конца 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области создадут модельную библиотеку на базе Талицкой центральной районной библиотеки имени Поклевских-Козелл. На это дополнительно будет выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

Полученные средства позволят обновить дизайн библиотеки и сделать интерьер современным. Сейчас проводится только внешний ремонт. Он осуществляется за счет средств администрации Талицы. Строители отремонтировали внешний фасад здания, внутренние помещения и дополнительное хранилище библиотечного фонда. Сейчас в библиотеке меняют отопительную систему.

Открытие библиотеки в Талице состоится до конца 2021 года. Она будет современным учреждением культуры, где есть необходимые информационные ресурсы и материалы, которые позволят осуществлять качественное обслуживание.