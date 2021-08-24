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Общество24 августа 2021 23:34

В Свердловской области сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы

Полицейские осматривают транспортные средства, чтобы вовремя заметить неисправности
Алена ЗАХАРОВА
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Парк специализированных транспортных средств состоит из 567 единиц

Парк специализированных транспортных средств состоит из 567 единиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в преддверии нового учебного года сотрудники технического надзора Госавтоинспекции проверили состояние школьных автобусов.

- Такие проверки проводят ежегодно. Полицейские тщательно осматривают транспортные средства, чтобы вовремя заметить технические неисправности, проверяют работу внешних осветительных приборов, исправность тахографов и запасных дверей для эвакуации, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности, своевременность пройденного технического осмотра, — сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В регионе 438 учебных заведений имеют автобусы для перевозки детей. Всего парк специализированных транспортных средств состоит из 567 единиц.