В Свердловской области сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы

Парк специализированных транспортных средств состоит из 567 единиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в преддверии нового учебного года сотрудники технического надзора Госавтоинспекции проверили состояние школьных автобусов.

- Такие проверки проводят ежегодно. Полицейские тщательно осматривают транспортные средства, чтобы вовремя заметить технические неисправности, проверяют работу внешних осветительных приборов, исправность тахографов и запасных дверей для эвакуации, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности, своевременность пройденного технического осмотра, — сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В регионе 438 учебных заведений имеют автобусы для перевозки детей. Всего парк специализированных транспортных средств состоит из 567 единиц.