В Свердловской области появился один из лучших лазеров для лечения онкологии

Новый лазер сокращает время хирургического вмешательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области для хирургов областного диспансера приобрели новую операционную систему для лечения опухолевых патологий головы и шеи. Система позволяет добираться до труднодоступных локализаций, расположенных глубоко в гортани. Также с помощью прибора можно удалять опухоль на расстоянии до одного метра от микроскопа.Это одна из самых передовых разработок в области лазерных технологий. Лазер был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Основная задача углекислотного лазера − проводить резекции с минимальной травматизацией. Использование нового оборудования является приоритетным при выборе органосохраняющей тактики лечения новообразований слизистых: полости рта, гортани, гортаноглотки, мягкого и твердого неба – рассказал врач отделения опухолевой патологии головы и шеи Самир Гарибов.

Новый лазер сокращает время хирургического вмешательства, а операция продлится около получаса. Быстрее происходит и процесс восстановления после операции.