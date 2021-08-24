В Полевском пропал 16-летний подросток

Подросток перестал выходить на связь с 23 августа 2021 года/Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Свердловской области в городе Полевской пропал 16-летний Илья Дерябин. Он перестал выходить на связь с 23 августа 2021 года.

Приметы пропавшего:

рост 178 см, худощавое телосложение,темно-русые волосы, зеленые глаза.

На момент пропажи на нем были спортивные штаны черного цвета, олимпийка красно-черного цвета, кроссовки темно-синего цвета с белой подошвой. Также у него был рюкзак черного цвета.

Всех, кто знает, где находится Илья Дерябин, просят обращаться по телефону 8 900 044-02-20 или 02.

Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по городу Полевской и волонтеры поискового отряда «Прорыв».