Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 21:27

В Полевском пропал 16-летний подросток

Он перестал выходить на связь с 23 августа 2021 года
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток перестал выходить на связь с 23 августа 2021 года/Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Подросток перестал выходить на связь с 23 августа 2021 года/Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Свердловской области в городе Полевской пропал 16-летний Илья Дерябин. Он перестал выходить на связь с 23 августа 2021 года.

Приметы пропавшего:

рост 178 см, худощавое телосложение,темно-русые волосы, зеленые глаза.

На момент пропажи на нем были спортивные штаны черного цвета, олимпийка красно-черного цвета, кроссовки темно-синего цвета с белой подошвой. Также у него был рюкзак черного цвета.

Всех, кто знает, где находится Илья Дерябин, просят обращаться по телефону 8 900 044-02-20 или 02.

Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по городу Полевской и волонтеры поискового отряда «Прорыв».