«Уральские авиалинии» стали самым непунктуальным авиаперевозчиком

В августе каждый второй рейс вылетал с задержкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» были признаны худшей по пунктуальности авиакомпаний в мире из 150 самых крупных компаний. Такие данные приводит европейский поставщик авиационных данных OAG.

В период с мая по август компания выполнила 26 тысяч рейсов, из них задержались 15 тысяч рейсов. В августе каждый второй рейс вылетал с задержкой.

В этом году в начале лета вовремя вылетели 50% самолетов, уже к июлю – 32,5%. Стоит отметить, что два года назад «уральские авиалинии» были более пунктуальны – в мае вовремя вылетали 77% воздушных судов, в июне 65%, июле 64%, а в августе 46%. Такую статистику приводит OAG.

Если сравнить пунктуальность за это время с другими авиакомпаниями России, то у «Аэрофлота» вовремя вылетело почти 92 % рейсов, а у S7 – 83–90 %.