Лесной пожар под Ревдой больше не угрожает садовым товариществам

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Свердловской области ликвидировали угрозу распространения лесного пожара под Ревдой на садовые товарищества. Все жилые дома и постройки удалось сохранить в неизменном виде. Пострадавших в результате пожара нет. Распространению огня способствовал сильный ветер.

- Работы по тушению пожара в Первоуральском городском округе продолжаются. Вертолетом Ми-8 МЧС России было совершено 12 сливов, Ограничения на дороге «Екатеринбург – Пермь» сняты, движение восстановлено, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В региональном ведомстве также отметили, что на месте происшествия задействован 191 человек и 45 единиц техники от Авиалесоохраны, Лесничества, МЧС России, Администрации, полиции и добровольцев.