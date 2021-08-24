В Свердловской области более 100 тысяч жителей получили письма о задолженности за мусор

Однако ЕМУП «Спецавтобаза» разослал всем должникам письма о задолженности за коммунальную услугу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Свердловской области более 100 тысяч жителей не оплачивают вывоз отходов. Они уверены, что не заключали договора с региональным оператором. Однако ЕМУП «Спецавтобаза» разослал всем должникам письма о задолженности за коммунальную услугу.

- Начиная с этой недели все потребители в Восточном кластере, кто не платил за вывоз отходов более двух месяцев, начнут получать письма с пометкой «Должник», - сообщили представители оператора.

Согласно федеральному закону, договор был заключен со всеми потребителями, а недобросовестные юридические конторы, сообщая об отсутствии письменного договора, обещают налогоплательщикам отстоять их права в суде.

Самый большой долг был зафиксирован у жителя Березовского. Он составляет более 70 тысяч рублей. На втором месте сумма долга жителя Екатеринбурга – 55 тысяч рублей.