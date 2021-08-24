В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание больницы в Зеленой роще

Фото: паблик Вконтакте "Типичный Екатеринбург"

Поздним вечером 24 августа произошел пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. По предварительным данным, вспыхнул мусор, которым завалено заброшенное здание.

- На площади в 70 квадратных метров загорелся мусор. Сейчас в тушении принимают участие четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, заброшенное здание больницы пустует уже много лет. Городские власти и инвесторы несколько раз собирались перепрофилировать строение. Например, в 2019-м году один из городских застройщиков предложил сделать здание больницы частью современного ЖК.

Также 24 августа 2021 года лесной пожар под городом Ревда в районе Волчихинского водохранилища в 40 километрах от Екатеринбурга вплотную подошел к федеральной трассе Екатеринбург – Пермь.