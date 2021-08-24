В Нижнем Тагиле 2.1 миллиона рублей выплатит семья мальчика, который убил смесителем девочку

Суд взыскал 2,1 миллиона рублей за смерть школьницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу об убийстве смесителем восьмилетней девочки. Трагедия произошла еще два года назад, 1 июня 2019 года во дворе дома по адресу Ленинградский проспект, 16. Тогда восьмилетней девочке с балкона девятого этажа шестилетний мальчик скинул на голову водопроводный кран. Бригада медиков доставила пострадавшую в больницу, но девочка скончалась.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, но его пришлось прекратить из-за отсутствия оснований.

Родители погибшего ребенка обратились в суд. В исковом заявлении они заявили сумму компенсаций в 15 миллионов рублей – по 5 миллионов каждому из них и столько же за гибель девочки.Судебное разбирательство шло два года. Требования удовлетворили частично, взыскав с ответчиков по 800 тысяч рублей на отца и мать девочки и 500 тысяч рублей на ребенка. Также родители мальчика обязаны выплатить потерпевшим расходы на погребение.