В Екатеринбурге расширится территория Юго-Западного лесопарка

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге горожане выступили с инициативой расширить границы Юго-Западного лесопарка. Накануне в уральской столице прошли общественные слушания, на которых активисты рассказывали, что особо охраняемая природная зона нуждается в увеличении своих размеров.

- С докладом перед собравшимися выступила заместитель директора ООО «Сантест+». По ее инициативе в состав лесопарка будет включен земельный участок площадью 3 тысячи 593 квадратных метра, расположенный на улице Академика Постовского, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Проект был принят большинством голосов жителей уральской столицы – участников общественных слушаний.