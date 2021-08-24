В Екатеринбурге 16-летний байкер пострадал при столкновении с легковушкой

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 16-летний водитель мотоцикла пострадал при столкновении с отечественной «Ладой Ларгус». Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что владелец легковушки не предоставил преимущество в движении байкеру, ехавшему по улице Артинской. С ушибом левого колена и ссадинами на левом локте подросток обратился в ГКБ № 23.

- За рулем «Лады» сидел 34-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 17 лет. Он пояснил, что при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и мотоцикл увидел в метре от своего автомобиля, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Подросток же водит мотоцикл всего один месяц. Теперь автоинспекторам предстоит установить точную причину происшествия.

Водитель «Лады Ларгус» не уступил дорогу мотоциклисту