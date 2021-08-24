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Общество24 августа 2021 18:51

В Краснотурьинске с новой вертолетной площадки улетели в Екатеринбург первые пациенты

Две беременные женщины добрались до больницы Екатеринбурга на летающем реанемобиле
Алена ЗАХАРОВА
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Вертолет санавиации называют летающим реанимобилем

Вертолет санавиации называют летающим реанимобилем

Из Краснотурьинска отправились в Екатеринбург первые пациенты с новой вертолетной площадки Территориального центра медицины катастроф, которую открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев чуть больше недели назад. Экстренная медицинская помощь потребовалась двум беременным женщинам. Их доставили на вертолете в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге всего за полтора часа.

Краснотурьинск - самая северная база Территориального центра медицины катастроф в Свердловской области. Расстояние до Столицы Урала составляет почти 400 км, а дорога на машине скорой помощи занимает пять-шесть часов.

- Пациентам, нуждающимся в экстренной помощи, находящимся в тяжелом соматическом состоянии при всех усилиях медицинской бригады этот длинный путь переносить не просто. Введение в эксплуатацию нового поста санитарной авиации позволило на несколько часов сократить время эвакуации, − рассказывает главный врач Свердловского Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Вертолет санавиации называют летающим реанимобилем. В нем есть аппарат для искусственной вентиляции легких, аппарат для проведения закрытого массажа сердца, кардиомонитор с необходимыми функциями, кювез для транспортировки недоношенных детей и другими современными устройствами.