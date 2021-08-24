Екатеринбургский фигурист Максим Ковун сделал предложение своей девушке

Фото: Instagram Максима Ковтуна

Бывший российский фигурист Максим Ковтун, представлявший Екатеринбург на внутренних стартах, сделал предложение своей девушке. Его избранницей стала Евгения Леванова, которая является пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. О помолвке экс-спортсмен объявил в своем Instagram.

Фигурист одел кольцо на безымянный палец своей девушки, находясь на носу катера на водной глади.

- Наслаждайся своей жизнью. 23.08.2021, - коротко прокомментировал Максим Ковтун это событие.

Максим Ковтун дважды становился серебряным призером чемпионата Европы в мужском одиночном катании, а также дважды завоевывал серебро командного чемпионата мира. Спортивную карьеру он завершил в 2019 году.