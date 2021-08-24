Площадь лесного пожара под Ревдой выросла до 75 гектаров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь лесного пожара под Ревдой, вспыхнувшего 24 августа, днем недалеко от Волчихинского водохранилища, выросла до 75 гектаров. Сейчас в тушении задействованы два пожарных поезда, а также авиация МЧС России, на горящий лес с воздуха сбрасывают тонны воды.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания перекрыли 26 километров трассы Екатеринбург-Пермь, а также закрыли сообщение между Ревдой и Первоуральском. Однако в 18:50 по местному времени движение по федеральной автодороге возобновили.

На месте работают 71 человек и 17 единиц техники, также спасатели эвакуировали 30 человек из коллективного сада «Флюс». Их временно разместят на базе школы №16 в селе Новоалексеевское. На место происшествия по поручению губернатора выехал глава Первоуральска Игорь Габец.