В Свердловской области 1.3 миллиона пенсионеров получат дополнительные 10 тысяч рублей

Разовые выплаты необходимы из-за того, что прошлогодняя индексация пенсий не успевает за ростом цен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионеры Свердловской области получат дополнительные 10 тысяч к ежемесячным выплатам по указу Владимира Путина. По словам главы региона Евгения Куйвашева, деньги получат 1.3 миллиона пожилых людей, на эти цели выделят 1.3 миллиарда рублей, при этом никаких дополнительных заявлений на их получение не нужно.

- Несмотря на то, что пенсии своевременно индексируются, их подъедает инфляция, особенно из-за роста цен на продукты. Поэтому такая выплата очень своевременна, - заявил губернатор.

Владимир Путин объяснил, что разовые выплаты необходимы из-за того, что прошлогодняя индексация пенсий не успевает за ростом цен в стране. Эти деньги помогут не упасть доходам уральских пенсионеров. Дополнительные выплаты начнут перечислять в сентябре этого года. На них смогут рассчитывать все, кто к 31 августа 2021 года уже получает пенсию.

Напомним, что ранее все родители детей в возрасте от 6 до 18 лет также получили по 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. За этими деньгами обратились почти 650 тысяч человек.