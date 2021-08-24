ХК «Автомобилист» одержал вторую победу на предсезонном турнире в Челябинске

"Автомобилист" одержал вторую победу на предсезонном турнире в Челябинске/Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

«Автомобилист» одержал вторую победу на предсезонном турнире в Челябинске. Вчера, 23 августа, «Автомобилист» встретился с «Сибирью», а сегодня 24 августа, сыграл с ярославским «Локомотивом».

Первый период прошел в равной борьбе, но в концовке соперники убежали в контратаку, которую завершил Павел Красковский, открыв счет. Во втором отрезке матча подопечные Билла Питерса заработали большинство, которое точным броском реализовал Джесси Блэкер, сравняв цифры на табло. В третьей двадцатиминутке заброшенных шайб не было, и игра перетекла в овертайм. «Локомотив» был близок к победе, но в опасном эпизоде ворота екатеринбуржцев спасла штанга. Судьба матча решалась в серии буллитов. Ярославцы не смогли реализовать ни одну из своих трех попыток, а в составе уральцев точным броском отметился Георгий Белоусов. Матч закончился со счетом 2:1

После двух матчей на Кубке губернатора Челябинской области «Автомобилист» имеет в активе 5 очков. Следующий матч они сыграют 26 августа с хозяевами турнира – «Трактором».