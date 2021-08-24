В Екатеринбург приехали представители 20 стран, чтобы обсудить международный форум SportAccord

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге представители 20 стран встретились для обсуждения Всемирного саммита спорта и бизнеса SportAccord-2022, который пройдет в уральской столице. Планируется, что с 15 по 20 мая следующего года здесь соберутся руководители международных спортивных федераций, делегаты МОК и другие лидеры мирового спорта.

- Саммит проходит ежегодно, но пандемия внесла свои коррективы — два последних года «СпортАккорд» не проводился. При этом объем вызовов в мировом спорте постоянно растет, и Екатеринбург станет местом для поиска новых решений, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фестиваль, который проводится с 2003 года, дважды приезжал в Россию, и оба раза проходил в Сочи. Программа международного форума рассчитана на шесть дней, она будет включать в себя конгрессно-выставочные мероприятия, круглые столы.