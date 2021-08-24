Движение по трассе Екатеринбург – Пермь открыли для транспорта

Движение на трассе открыли около 19 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На федеральной трассе «Екатеринбург – Пермь» около 19 часов открыли движение для транспорта. Ранее ГИБДД перекрыла 26 километров автодороги из-за лесного пожара, бушующего около Волчихинского водохранилища под Ревдой.

Корреспондент «КП-Екатеринбург», который находится на месте событий, сообщил, что по дороге начали ездить автомобили.

- Движение открыли, пожарные сматывают рукава. Пожар перешел через дорогу и пошел выжигать дальше, - сообщает фотокорреспондент «КП»

В районе пожара передвигается пожарная техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, серьезное возгорание возникло днем 24 августа. По предварительной информации, горит 50 гектаров лес. На место ЧП выехал глава Первоуральска Игорь Кабец. Пожар тушат с помощью вертолета Ми-8 и специальных поездов.

Эту информация "КП-Екатеринбург" подтвердили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области:

- Движение по автодороге «Пермь - Екатеринбург», ранее ограниченное из-за природного пожара, возобновлено с 18:50.

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