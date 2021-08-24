В Екатеринбурге женщина потеряла четыре миллиона, желая заработать на фондовой бирже

Куратор убедил вкладчицу в том, что ее средства будут использованы на нескольких биржах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница лишилась четырех миллионов рублей, доверив их лжетрейдерами. Мошенники пообещали ей существенную прибыль, если она вложит деньги в фондовую биржу. Пострадавшая рассказала, что в интернете наткнулась на интернет-конференцию, которую вел человек, представившийся инвестором из уральской столицы. Ей дали ссылку на сайт Finiko, где она создала личный кабинет.

- Для участия в бизнесе потерпевшая перечислила на свой депозит. Куратор убедил вкладчицу в том, что ее средства будут использованы на нескольких биржах, а полученные проценты с вклада вернутся в личный кабинет, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мошенники даже позволили женщине вывести небольшую сумму, чтобы она поверила в происходящее. Однако все последующие попытки женщины получить свои деньги не увенчались успехом. Только после этого она обратилась в полицию с заявлением, сейчас проводится проверка.