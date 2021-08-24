Вертолет МЧС приступил к тушению пожара под Ревдой

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вертолет Ми-8 приступил к тушению крупного пожара у Волчихинского водохранилища, который вспыхнул днем 24 июля. С воздуха на полыхающий лес сбросили тонны воды. Напомним, из-за возгорания было перекрыто 26 километров федеральной автодороги «Екатеринбург – Пермь». Также закрыто сообщение между Ревдой и Первоуральском.

Губернатор Свердловской области отправил на место тушения природного пожара главу Первоуральска Игоря Кабеца. Предварительно известно, что огонь охватил территорию в 50 гектаров.

- Сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС задействованы в тушении пожара, планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии, ожидается прибытие пожарного поезда, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, любые действия с открытым огнем запрещены.