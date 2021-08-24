Евгений Куйвашев отправил на место пожара на горе Волчиха главу Первоуральска

Сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС задействованы в тушении пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области отправил на место тушения природного пожара у Волчихинского водохранилища главу Первоуральска Игоря Кабеца. Также по решению главы региона, перекрыто движение на трассе Пермь-Екатеринбург в оба направления. Объезд автодороги организован через через село Первомайское, поселок Билимбай. Известно, что пожар распространился на площади в 50 гектаров.

- Сотрудники Уральской авиабазы совместно с сотрудниками МЧС задействованы в тушении пожара. Задействован вертолет МЧС МИ-8, планируется вылет вертолета МИ-8 Росгвардии, ожидается прибытие пожарного поезда, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, любые действия с открытым огнем запрещены. О чрезвычайных ситуациях можно сообщить по единому телефону вызова экстренных служб «112».