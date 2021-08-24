МЧС эвакуирует персонал горнолыжного курорта «Волчиха», к которому стал подбираться лесной пожар

Дым от лесного пожара виден за несколько километров от очага.

Лесной пожар у Волчихинского водохранилища стал подбираться в том числе и к горнолыжному курорту «Волчиха». И хотя летом там никто не катается, но там остается работать персонал. В связи с этим спасатели решили эвакуировать всех сотрудников курорта.

- Организовано взаимодействие с руководством горнолыжного курорта «Волчиха» для эвакуации персонала, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за огня также перекрыто движение по Московскому тракту на 101 километре.