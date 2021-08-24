В лесах у Ревды действует пять пожаров

Подъезд к Ревде перекрыт из-за лесного пожара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борьбу с лесными пожарами рядом с Ревдой сейчас брошены силы 65-й Пожарной-спасательной части, военных, волонтеров, лесничих и просто рядовых граждан. Из-за огня сегодня, 24 августа, было перекрыто движение по Московскому тракту у Волчихинского водохранилища. Пламя близко подобралось к дороге.

- В городском округе Ревда сейчас действуют пять пожаров, - уточняют в администравии Ревды. - До 25 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – это 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.

Также со среды в окрестностях Ревды начнется патрулирование лесов силами полиции, городской администрации и отдела надзорной деятельности - будут искать тех, кто разводит в лесу костры.