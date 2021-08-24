В Ревде и на подъезде к Первоуральску образовались большие пробки из-за закрытия Московского тракта

Фото: Яндекс.Пробки

Днем во вторник ГИБДД перекрыли движение по Московскому тракту у Волчихинского водохранилища. Причиной тому - лесной пожар. Огонь подобрался к самой дороге. Из-за этого в Ревде образовались больший пробки.

По данным сервиса Яндекс.Пробки движение встало на центральных улицах Карла Либкнехта и Чернышевского.

Также затор образовался на Московском тракте в сторону Екатеринбурга на подъезде к закрытому участку.

С другой стороны закрытого участка пробка сформировалась на дороге, ведущей в Первоуральск - у обелиска Европа-Азия.